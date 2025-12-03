Am 3. Dezember und gleichzeitig Geburtstag Ozzy Osbournes soll ihm ein weiterer Tribut in Form eines Awards gezollt werden.

Kaum jemand hat posthum und in den letzten Jahren seines Lebens so viele Auszeichnungen der Stadt Birmingham erhalten wie Ozzy Osbourne. Nun soll am ersten seiner Geburtstage nach seinem Tod ein weiterer dazukommen. Die Extra-Meile gehen Am 3. Dezember, der Tag, an dem Ozzy 77 Jahre alt geworden wäre, soll Ozzy posthum in seinem Namen der „Lord Mayor’s Award“ an Mitglieder der Osbourne-Familie verliehen werden. Die Bedeutung der Auszeichnung wird auf der Internet-Seite des Stadtrats von Birmingham erläutert. Dort heißt es: „Der Lord Mayor’s Award ist ein Award für ‚hervorragendes Erreichtes oder außergewöhnliche Dienste für die Stadt und die Bewohner…