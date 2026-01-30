Motörhead- und Scorpions-Schlagzeuger Mikkey Dee blickt auf seine lebensbedrohliche Sepsis im Dezember 2024 zurück.

Scorpions- und Motörhead-Trommler Mikkey Dee hatte im Dezember 2024 mit einer schweren Blutvergiftung zu kämpfen, nachdem er sich den Fuß verstaucht hatte. Nun spricht er im Interview mit dem ehemaligen Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain über seine Nahtoderfahrung. Weihnachtsschinken mal anders "Ich bekam eine Sepsis, war deswegen fünf Wochen lang im Krankenhaus und musste kämpfen. Ich würde sagen, dass es von Anfang an ein Kampf um mein Leben war. Natürlich wusste ich das damals nicht, aber je weiter es ging, desto klarer wurde mir, wie ernst die Sache ist", erinnert sich der Schlagzeuger. Er erzählt weiter: "Ich hatte drei Operationen an meinem…