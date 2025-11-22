2025 findet die elfte Ausgabe des De Mortem Et Diabolum Festivals statt. Im ORWOhaus in Berlin werden über zwei Tage hinweg 17 Bands auftreten.

Dieses Jahr findet das De Mortem Et Diabolum zum elften Mal statt. Datum 5. & 6. Dezember 2025 Veranstaltungsort Berlin, ORWOhaus Adresse: Frank-Zappa-Str. 19 12681 Berlin Preise & Tickets Tages- (54,90 Euro) und Zweitages-Tickets (99,- Euro) könnt ihr hier bestellen. Bands Abduction Arsgoatia Austere Dymna Lotva Ellende Merrimack Nail By Nail Necronautical Nyrst Omegaeternum The Omega Swarm Sunken Thy Light Tsjuder Ultima Necat Vorga Wode Running Order —