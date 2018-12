METAL HAMMER präsentiert: The Raven Age

Auch in Zukunft kann man sich auf Metallica live und neue Musik freuen: Die US-Thrasher haben definitiv nicht vor, in absehbarer Zukunft aufzuhören.

Geht es nach Lars Ulrich, können sich selbst heute noch ungeborene Metaller auf neue Musik von Metallica freuen (so sie es denn könnten): In einem aktuellen Interview schließt der Schlagzeuger nicht aus, dass es die Band noch 20-25 Jahre geben wird. Und zwar nicht nur hinsichtlich Veröffentlichungen: Angesichts der immer noch aktiven Ozzy Osbourne oder Rob Halford, die sich rasant dem stolzen Alter von 70 Jahren nähern, sind die Metallica-Musiker noch blutjung. "Viele hören auf, aber wir fühlen uns noch jung und voller Energie. Wir möchten das noch eine lange Zeit weitermachen und hoffen, dass es noch 20, 25 Jahre…