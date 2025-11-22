Toggle menu

Dartagnan live in München 12.11.2026

Künstler: Dartagnan

Sharon Osbourne offenbart Meinung zu Trump
Sharon Osbourne, Emmys 2016
Ozzy Osbournes Familie berichtet von Beileidsbekundungen seitens Donald Trump und King Charles III.
In ihrer jüngsten Episode des ‘The Osbournes’-Podcasts vom 12. November sprachen Sharon, Kelly und Jack zum ersten Mal gemeinsam öffentlich über ihren vor dreieinhalb Monaten verstorbenen Ehemann und Vater. Dabei thematisierten sie Trauer und den Umgang damit. Im Kontext dieses Gesprächs kam Sharon unter anderem auf Trump zu sprechen. Die ganze Folge gibt es unten. Liebe von allen Seiten Zu Beginn der Folge erklärt Sharon die Hintergründe der Aufnahme: „Ich fühle mich so schlecht. So viele Menschen haben sich bei uns gemeldet. Die Reaktion auf den Verlust von Ozzy war von allen Seiten überwältigend wundervoll. Alle haben sich bei uns…
