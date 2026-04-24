Trotz Beginn als christliche Band, wendeten sich Halestorm mit der Zeit vom christlichen Glauben ab. Lzzy Hale spricht über die Gründe.

In einem aktuellen Interview mit dem Heavy Stories-Podcast spricht Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale offen über ihre Spiritualität und warum sich Halestorm von ihrem christlichen Glauben abgewendet haben. Denn obwohl sie gläubig aufwuchsen und ihre Karriere als christliche Band begannen, änderte sich das früh. Religiöse Erziehung Hale erzählt: "Seit ich klein war, gingen wir in die Presbyterianische Kirche. Unsere Eltern wollten uns mit guter Moral erziehen. Das haben wir gemacht, bis kurz nach der Band-Gründung. Wir haben den Geschmack an Religion verloren. Aber nicht den Glauben an eine spirituelle Präsenz und daran, dass es etwas außerhalb unserer Kontrolle gibt." Sie erinnert sich: "Ich ging…