Sleep Theory melden sich nach dem Tod einer Konzertbesucherin, die aufgrund eines Crowdsurf-Unfalls im Krankenhaus war, zu Wort.

Am 16. Mai besuchte die 28-jährige Danielle Uskiwich das Set von Sleep Theory am Pointfest in St. Louis. Während des Sets bekam sie von einem Crowdsurfer versehentlich einen Tritt an den Kopf. Aufgrund von Kopfschmerzen wurde sie wenige Tage später ins Krankenhaus eingeliefert. Am 26. Mai verstarb sie nach Hirnblutungen und mehreren Schlaganfällen. Beileid Sleep Theory schreiben: "Wir sind aufgrund des Todes von Danielle Uskiwich zutiefst betroffen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden, ihrem Verlobten und allen anderen, die das Glück hatten, sie zu kennen. Was passiert ist, ist herzzerreißend und wir können uns den Schmerz ihrer Geliebten nicht…