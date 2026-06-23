Anthrax bringen ihr neues Opus im Herbst heraus — einen ersten Vorgeschmack bekommen die Fans jedoch schon am Freitag.

Endlich gibt es konkrete Infos zum neuen Studioalbum von Anthrax. Die Thrash-Metaller um Gitarrist Scott Ian werden CURSUM PERFICIO am 18. September 2026 auf die Märkte dieser Welt bringen — und zwar über ihre langjährige europäische Plattenfirma Nuclear Blast. Den ersten Track daraus können sich die Fans bereits ab diesen Freitag, den 15. Mai reinziehen — dann veröffentlichen die US-Amerikaner die Vorab-Single ‘It’s For The Kids’. Komplette Reise Gemischt und Teile davon aufgenommen haben Anthrax die Platte im Studio 606 von Foo Fighters-Mastermind Dave Grohl im kalifornischen Northridge. Als Produzent fungierte mal wieder Jay Ruston, mit dem das Quintett bereits…