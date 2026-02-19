Die polnischen Blackened Death-Metaller Behemoth beziehen in einem Statement Stellung zu den Konzertabsagen in der Türkei.

Kunst soll und darf provozieren. Dennoch gibt es immer wieder Menschen, die dagegen vorgehen und es auch schaffen, wie dieser Vorfall zeigt. Behemoth hätten am 11. und am 12. Februar Konzerte in Istanbul und Ankara spielen sollen, die nun jedoch abgesagt wurden. Die Band macht religiöse Gruppen für die Absagen verantwortlich. Satanische Propaganda In einem Statement schreibt die Formation: "An unsere Fans in Istanbul und Ankara. Wir sind tief enttäuscht, bestätigen zu müssen, dass unsere geplanten Auftritte in der Türkei abgesagt wurden. Trotz intensiver Diskussionen und Erwägung jeglicher Möglichkeiten bleibt die Entscheidung der örtlichen Autoritäten final. Es gibt schlicht nichts, was…