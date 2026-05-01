Zum Anlass des jüngst erschienenen THE FIST IN THE NAME OF GOD gibt sich der ansonsten eher pressescheue Fenriz redefreudig.

Das komplette Interview mit Fenriz von Darkthrone findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie würdest du den Begriff „Old School“ definieren? Und: Findest du heute noch Befriedigung in neuen Bands oder hörst du lieber alte Klassiker? Fenriz: Das kann jeder rausfinden! Man muss nur meine Playlists auf Spotify checken, wie „Fenriz Metal“, oder dem „Fenriz Metal Pact“ auf Patreon beitreten. Im Grunde mag ich fast alle Stilrichtungen bis 1989 und noch einiges danach, aber ich kann es auch…