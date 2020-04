Im kleinen Kreis präsentieren die Barden In Extremo ihren Jubiläumsstreich. Wie KOMPASS ZUR SONNE klingt, erfahrt ihr hier.

Häufig als Unglückszahl deklariert, verpassen In Extremo ihrem 13. Studioalbum selbstbewusst und optimistisch den Titel KOMPASS ZUR SONNE – von Aberglaube keine Spur! Die Hörprobe: KOMPASS ZUR SONNE VÖ: 27. März Troja Welch harter und rasanter Einstieg – ein sofortiges Ausrufezeichen! Doch auch für die mittelalterlichen Anteile ist gesorgt. Der Refrain geht sofort ins Ohr. Clevere Wahl als erste Single. https://www.youtube.com/watch?v=kcHIwJi0CwM Kompass zur Sonne Gänsehautcharakter und positive Botschaft. Musikalisch verhaltener…