In Extremo: Die Hörprobe von KOMPASS ZUR SONNE

Nach ihrer Pause kehren die Thüringer Heaven Shall Burn mit einem überlangen Album zurück. Erste Höreindrücke der neuen Scheibe findet ihr hier.

Den kompletten Studiobericht mit Heaven Shall Burn findet ihr im METAL HAMMER 02/2020. Erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Nach dem wütenden VETO (2013) und der zurückgenommeneren Einkehr WANDERER (2016) verabschiedeten sich Heaven Shall Burn beim Impericon Festival 2018 in eine Live-Pause. Nun kehren die Thüringer zurück – mit neuen Gigs und einem echten Hammeralbum. Wir durften in Roughmixes von zehn (aus – inklusive Cover-Version – insgesamt zwanzig) Songs hineinhören. Die Hörprobe: OF TRUTH AND SACRIFICE VÖ: 20. März Thoughts And Prayers Helle Gitarren, Hintergrundgesänge und Polter-Drums erzeugen…