METAL HAMMER präsentiert: In Extremo

Das wird Dich auch interessieren





In Extremo waren diesen Sommer zum zwölften Mal auf großer Burgentour und planen auch schon wieder neue Shows.

Weiterlesen Galerie Im Stadtpark mit In Extremo + Fiddler’s Green Folk Rock, Mittelater-Rock Im Rahmen ihrer Burgen- & Festival-Tournee hielten die Mittelalter-Rocker In Extremo beim Hamburger Stadtpark Open Air an. Die Mittelalter-Rocker haben nämlich fürs Frühjahr 2020 eine Deutschlandtournee angekündigt. Im April und Mai spielt die Band insgesamt zehn Shows (plus eine in Wien).

Stattfinden wird das Ganze im Rahmen eines neuen Studioalbums, welches sich derzeit noch in der Mache befindet und ein Nachfolger zur 2016 erschienenen Platte QUID PRO QUO sein wird. Eine Veröffentlichung ist ebenfalls fürs Frühjahr 2020 angesetzt.

METAL HAMMER präsentiert:

In Extremo

17.04. München, Zenith

18.04. A-Wien, Gasometer

23.04. Hannover, Swiss Life Hall

24.04. Bremen, Pier 2

25.04. Leipzig, Haus Auensee

30.04. Erfurt, Thüringenhalle

01.05. Bielefeld, Lokschuppen

02.05. Köln, Palladium

14.05. Hamburg, Sporthalle

15.05. Berlin, Columbiahalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.