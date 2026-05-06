Vor genau 50 Jahren veröffentlichten Jethro Tull ihr neuntes Album, mit dem sie gleichzeitig vielen Leuten auf die Füße traten.

TOO OLD TO ROCK ’N’ ROLL: TOO YOUNG TO DIE! - schon der Titel klingt wie ein trotzig erhobener Mittelfinger. Genau das war Jethro Tulls neuntes Album auch: ein britisches Statement gegen das vorschnelle Wegsortieren einer Band, die sich weigerte, brav in die Mottenkiste der „alten Garde“ geschoben zu werden. Dass die Veröffentlichung dieses Werks heute bereits ein halbes Jahrhundert her ist und Frontmann Ian Anderson noch lange nicht ans Aufhören denkt, beweist, wie ernst diese Botschaft ihm damals schon war. Ein Konzeptalbum, das eigentlich auf die Bühne gehört Ursprünglich sollte die Geschichte um Ray Lomas - ein fiktiver, alternder Rocker,…