Vor über 35 Jahren gingen Schmier und Destruction getrennte Wege. Die erste Veröffentlichung danach feiert heute Geburtstag.

Heute jährt sich die Veröffentlichung von Destructions Viertwerk CRACKED BRAIN zum 35. Mal. Das Album ist in die Geschichte als das erste ohne Mastermind Schmier eingegangen - dabei war das zu Beginn des Aufnahmeprozesses noch gar nicht in Aussicht. Wir blicken zurück in die frühen Neunziger und betrachten die Entstehungsgeschichte genauer. Das erste Album ohne Schmier Die Aufnahmen von CRACKED BRAIN starteten (noch) harmonisch. In einem Interview mit HR Records erzählte Gitarrist und Bassist Mike Sifringer Genaueres: "Wir hatten die ersten Spuren aufgenommen - das Schlagzeug und die Rhythmusgitarren. Schmier war einfach nicht zufrieden mit der Musik, wir wussten nicht…