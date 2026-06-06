Ex-Iron Maiden-Gitarrist Dennis Stratton möchte gerne zur Rock & Roll Hall Of Fame-Zeremonie, respektiert aber die Entscheidung der Band.

Anders als Iron Maiden selbst freut sich ihr ehemaliger Gitarrist Dennis Stratton sehr über die Rock & Roll Hall Of Fame-Nominierung und -Aufnahme der Band. Im Interview mit Paulieflix erklärte der Musiker, dass er gerne an der Zeremonie teilnehmen würde, auch wenn Iron Maiden selbst nicht anwesend sein werden. Trotzdem respektiere er die Entscheidung der Band. Den Enkeln erzählen Stratton, der auf dem Band-betitelten Debütalbum von Iron Maiden vertreten ist, wird gemeinsam mit den Sängern Bruce Dickinson, Paul Di'Anno und Blaze Bayley, Bassist Steve Harris, den Gitarristen Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers und den ehemaligen Schlagzeugern Nicko McBrain…