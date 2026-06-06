Es scheint sich langsam, aber sicher abzuzeichnen, wer Ozzy Osbourne im Film über ihn spielen soll — lässt Jack Osbourne durchsickern.

Bekanntlich ist ein biografischer Kinofilm über Sharon und Ozzy Osbourne in Arbeit. Jack, der Sohn der beiden, hat nun in einem aktuellen Interview mit Entertainment Tonight einen neuen Zwischenstand zum Fortschritt an dem Streifen überbracht. Demnach haben die Osbourne-Familie und das Filmstudio Sony einen konkreten, "genialen" Schauspieler im Auge und sind dran, das Engagement in trockene Tücher zu kriegen. Noch geheim "Wir befinden uns in voller Fahrt", berichtet Jack. "Das Projekt ist jetzt seit ein paar Jahren bei Sony in der Entwicklung. Das Drehbuch ist fertig. Wir machen gerade ein paar finale Feinjustierungen und kriegen hoffentlich einen Regisseur verpflichtet." Des Weiteren…