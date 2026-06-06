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Die Verlierer live in München 14.10.2026

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Künstler: Die Verlierer

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Chuck Billy (Testament) kündigt seine Memoiren an
Testament @ Summer Breeze 2022
Testament-Frontmann Chuck Billy geht nun auch unter die Schriftsteller und kündigt seine Autobiografie an. Diese soll noch 2026 erscheinen.
Nachdem es schon viele Musiker vor ihm getan hatten, will auch Testament-Frontmann Chuck Billy seine Lebenserfahrung mit der Öffentlichkeit teilen. Dies tut der 63-Jährige in Form einer Autobiografie. ‘Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy’ soll am 10. November über Permuted Press veröffentlicht werden. Darin beschreibt die Thrash Metal-Legende sein Leben vor und nach der Krebsdiagnose im Jahr 2001. Zwei Seiten einer Persönlickeit Aufgebaut sei das Buch in zwei Teile. Das „Alte Testament“ erzählt von der Geburtsstunde der Band sowie „die Rivalitäten, die Bruderschaft und das rücksichtslose, glorreiche Chaos“, das damit im Bay Area-Thrash Metal einherging. Das „Neue…
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