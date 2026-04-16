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Dirkschneider live in Dietingen-Irslingen 04.07.2026

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Adresse:
Wolfweez-Gelände, Dietingen-Irslingen

78661

Künstler: Dirkschneider

Ort: Wolfweez-Gelände, Dietingen-Irslingen

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Kiss: Avatar-Show 2028 in Las Vegas zu sehen
Kiss beim letzten Konzert der 'KISS: End of the Road World Tour' im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City
Kiss haben inzwischen einen konkreten Zeitplan für ihre Avatar-Aufführung: In rund zwei Jahren soll es in Las Vegas so weit sein.
Kiss schrauben bekanntlich zusammen mit Pophouse Entertainment (dem Unternehmen von ABBA-Musiker Björn Ulvaeus) an einer Avatar-Show. dazu gibt es nun endlich ziemlich handfeste Neuigkeiten: Wie die Band-Anführer Gene Simmons und Paul Stanley in einem aktuellen Interview mit dem Branchenmagazin Pollstar verraten, wollen die Beteiligten das Event im Jahr 2028 auf eine Bühne in Las Vegas bringen — inklusive neuer Lieder. Bei dieser Gelegenheit fragt Redakteurin Katherine Turman auch, welche Kiss-Phasen in der Avatar-Aufführung zu sehen sein — sprich: Wird es das klassische Line-up oder die jüngste Besetzung sein? "Es werden die ikonischen Gesichtspersönlichkeiten sein — Demon, Starchild und so weiter",…
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