Nu Metal

Draven Bennington, der Sohn des verstorbenen Linkin Park-Sängers Chester Bennington, hat seine Debütsingle ‘F_w_Me’ unter dem Namen RVRND veröffentlicht. Der Song ist auch in der ersten Folge von Family Legacy zu hören, einer neuen Doku-Serie von Paramount Plus, in der neben Draven auch viele andere Kinder prominenter Eltern zu sehen sein werden. Chester Bennington wurde nur […]