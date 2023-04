Metallica: Floor Jansen ersetzt Five Finger Death Punch

Metallica starten in wenigen Tagen ihre Europatournee zum neuen Album 72 SEASONS. Los geht es am 27. und 29. April in Amsterdam. Eine der vier Vorbands musste nun jedoch kurzfristig ihren Auftritt absagen. So können die Modern-Metaller Five Finger Death Punch (5FDP) die Show in der niederländischen Hauptstadt nicht wahrnehmen. Der Grund ist: Frontmann Ivan Moody muss sich nach eine dringenden Operation erst noch vollständig erholen. Und das dauert länger als erwartet.

Gesundheit geht vor

„Wie viele von euch wissen, musste Ivan kürzlich unters Messer, um eine akute Leistenverletzung zu beheben“, erklären Five Finger Death Punch die Situation. „Es stellte sich heraus, dass die Heilung herausfordernder ist als ursprünglich gedacht. Auf Anraten seiner Ärzte hin werden Ivan und Five Finger Death Punch daher nicht zusammen mit Metallica in Amsterdam auftreten können. Allerdings werden 5FDP alle nachfolgenden, terminierten Konzerte spielen. Wir sehen uns in Paris [am 17. Mai — Anm.d.A.]“

Anstatt der US-Formation aus Las Vegas wird nun eine waschechte Niederländerin für Metallica das Stelldichein am 29. April in der Johan Cruijf Arena eröffnen. Und zwar schickt sich Nightwish-Frontfrau Floor Jansen an, eine unterhaltsame Show für die Heavy Metal-Fans abzuliefern. Im Gepäck wird die 42-Jährige dabei ihr erstes Soloalbum PARAGON haben, das diesen Freitag, den 28. April auf die Märkte dieser Welt kommen wird. „Ich kann nicht glauben, dass das passiert“, freut sich Floor in den Sozialen Medien. „Was für eine riesige Ehre! Vor mehr als 50.000 Fans in meinem Heimatland aufzutreten ist etwas, das ich nicht wirklich begreifen kann.“

Due to unforeseen circumstances, @FFDP cannot join us Saturday in Amsterdam… stepping in for them will be @FloorJansen_ from @NightwishBand performing a solo set in support of her album, „Paragon.“ Thanks for joining us, Floor – can’t wait to see your set! pic.twitter.com/oPjeJCpQDU — Metallica (@Metallica) April 24, 2023

