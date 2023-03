Nightwish-Sängerin Floor Jansen feiert ihren Geburtstag! Zum Ehrentag gibt METAL HAMMER einen Rückblick auf ihren bisherigen Karriereweg.

Zuerst war sie ein Tour-Ersatz, inzwischen ist sie die am längsten dienende Sängerin von Nightwish. Heute wird Floor Jansen 42 Jahre alt. Eine Zeit, in der sie so einiges erreicht hat. Langsamer Start? Von wegen! Geboren wurde die Sängerin am 21. Februar 1981 im südniederländischen Goirle. Ihre Musikkarriere ließ nicht lange auf sich warten: Bereits mit 16 Jahren wurde sie Sängerin von After Forever. Die Symphonic Metal-Band gab im Jahr 2000 ihr Debüt mit PRISON OF DESIRE und stellte damit eine Stimme vor, die ein wichtiger Teil des Genres bleiben sollte. Nach dem Ausstieg von Gründer Mark Jansen, der die…