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Dirty Sound Magnet live in Marburg 25.06.2026

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Künstler: Dirty Sound Magnet

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Chris Holmes beklagt die politische Spaltung in den USA
Chris Holmes im Jahre 1986, damals noch in Diensten von W.A.S.P.
Obwohl Chris Holmes seit über zehn Jahren nicht mehr in den USA lebt, beschäftigt ihn die politische Lage in seiner Heimat offenbar sehr.
Seit 2014 wohnt der ehemalige W.A.S.P.-Gitarrist und gebürtige Kalifornier Chris Holmes mit seiner Ehefrau und Managerin Catherine im französischen Cannes. Dennoch macht ihm das angespannte politische Klima seines Heimatlands zu schaffen, wie er gegenüber The Hair Metal Guru angibt. Eigentlich ging es im Interview um Holmes' Zeit bei W.A.S.P., seine Solokarriere und vor allem Terminal – die Band, bei der auch Tesla-Bassist Brian Wheat, Tommy Skeoch (Ex-Tesla), Staind-Schlagzeuger Sal Giancarelli sowie Ex-Saliva-Sänger Josey Scott mitwirken. Im Lauf des Gesprächs wurde es aber auch politisch. Angewidert Ohne böse Absicht tut Chris Holmes offen seine Meinung kund: „Ich bin weder Demokrat noch…
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