Wayne Lozinak von Hatebreed berichtet von seinen Erfahrungen nach der OP, bei der sein gutartiger Gehirntumor entfernt wurde.

Bei Wayne Lozinak wurde im August bekanntlich ein gutartiger Gehirntumor entfernt. In einem neuen Interview in The Mike James Rock Show hat der Hatebreed-Gitarrist von seinen Erlebnissen berichtet. "Beim Download Festival im Juni hatte ich bestimmte Symptome. Es war seltsam: Meine Lippe war taub. Das fand ich komisch. Und dann konnte ich nicht laufen. Es war fast so, als ob ich einen Schlaganfall gehabt hätte. Neu sprechen lernen Am nächsten Tag ging es mir wieder gut, aber ich wollte einen Arzt aufsuchen. Meine Freundin legte es mir sogar nahe. Ich meinte zwar: ‚Mir geht es gut.’ Doch sie sagte: ‚Du gehst…