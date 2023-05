Original-Saint Vitus-Bassist Mark Adams gestorben

Foto: Steve Thorne/Redferns via Getty Images. All rights reserved.

Mark Adams mit Saint Vitus 2013 in der O2 Academy in Birmingham

auch interessant

Mark Adams ist tot. Der Originalbassist der Doom Metal-Legenden Saint Vitus wurde 64 Jahre alt. Er starb nach einem langen Kampf mit Parkinson. Zuletzt hat Adams daher auch nicht mehr bei der Band aus Los Angeles mitgepielt. An seiner statt lieferte der frühere Crowbar– und aktuelle Down-Bassist Bat Bruders die tiefen Töne.

Am Boden zerstört

Saint Vitus-Gitarrist Dave Chandler überbrachte die traurige Nachricht in den Sozialen Medien. „Das ist das Schwierigste, das ich jemals schreiben musste. Ich habe letzte Nacht davon erfahren. Und ich kann es nicht laut aussprechen. Ich bin so todunglücklich darüber, euch informieren zu müssen, dass Mark Adams, mein bester Freund und Mitbegründer von Saint Vitus, verstorben ist. Die Einzelheiten sind vage, da ich tatsächlich noch nicht mit seiner Familie gesprochen haben. Er hat uns am 23. Mai 2023 im Schlaf verlassen. Ich versuche, jemanden in der Familie kontaktieren, um mehr herauszufinden.

Mark war die beste Person, die ich jemals getroffen habe. Er war freundlich zu jedem — sogar zu denen, die ihm übel mitgespielt haben. Nie hatte ein böses Wort über jemanden zu sagen. Er hat immer das Gute in Allem gefunden — egal, wie schlecht es war. Es war toll, in seiner Gegenwart zu sein. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Gott segne dich, mein lieber Freund. Ich liebe dich, Mark Anthony Adams. 1958 – 2023.“ Mark Adams hat die Gruppe zusammen mit Dave Chandler und Schlagzeuger Armando Acosta 1978 gegründet. Mit Sänger Scott Reagers nahm die Band ihre ersten beiden Platten SAINT VITUS (1984) und HALLOW’S VICTIM (1985) auf. Nachdem Scott Reagers 1986 ausstieg, rekrutierten Saint Vitus Scott „Wino“ Weinrich von The Obsessed.

DIE HEALING VON SAINT VITUS BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.