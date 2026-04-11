Gute Nachrichten aus dem Hause Dimmu Borgir: Das neue Album GRAND SERPENT RISING erscheint bald - die erste Single hört ihr hier!

Dimmu Borgir bringen mit GRAND SERPENT RISING ihr erstes Album seit ganzen acht Jahren heraus. Die neue Platte erscheint schon am 22. Mai über Nuclear Blast und enthält 13 brandneue Lieder der Symphonic Black Metal-Formation. Eines davon, ‘Ulvgjeld & Blodsodel’, liefert die Band gleich mitsamt Musikvideo dazu, welches wir euch weiter unten im Artikel zeigen. Demnächst erwartet Dimmu Borgir-Fans eine ganz besondere Überraschung im METAL HAMMER-Magazin. Abonniert jetzt unseren kostenlosen Newsletter, um nichts zu verpassen. Das Vermächtnis Dimmu Borgirs Sänger Shagrath sagt über das neue Album: "Ich finde, wir haben uns musikalisch selbst übertroffen. Es war ein langer und fordernder…