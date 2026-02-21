Disturbed-Frontmann David Draiman hat sich zu der öffentlichen Entschuldigung des Rappers Kanye West geäußert.

Rapper Kanye West, der zuletzt in der Kritik stand, weil er einen Song namens ‘Heil Hitler’ veröffentlichte und T-Shirts mit Hakenkreuzen verkaufte, hat sich nun öffentlich dafür entschuldigt. Disturbed-Frontmann David Draiman hat sich auf seinen Social Media-Kanälen dazu geäußert. Albumpromo Er schreibt: "Lieber Kanye West, danke dafür. Leider macht es den angerichteten Schaden nicht wieder gut. Ich weiß nicht, ob irgendwas das je könnte... Aber erlaube mir, dir vorzuschlagen, erstens, an schwarzen/jüdischen Einigkeitsveranstaltungen teilzunehmen. Ich gehe mit. Und zweitens, ‘Heil Hitler’ aus deinem Katalog zu löschen." Draiman, der zuletzt selbst in der Kritik stand, weil er Bomben der israelischen Armee signierte,…