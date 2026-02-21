Uriah Heep müssen ihre skandinavische Tour weiterhin ohne Mick Box, ihr einzig verbliebenes Gründungsmitglied, fortführen.

Schlechte Nachrichten für (skandinavische) Uriah Heep-Fans. Gründungsgitarrist Mick Box ist nach wie vor krank und kann deswegen nicht an der aktuellen Tournee teilnehmen. Stattdessen übernimmt Sam Wood (Black Star Riders, Wayward Sons) weiterhin die Lead-Gitarre. Das bestätigten die Rocker in einem Statement auf Facebook. Auf dem Weg der Besserung Dort schreiben sie: "Wir wollten euch bezüglich Micks Fortschritt auf dem Laufenden halten. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber die Ärzte empfehlen, dass er sich noch ausruht und erholt. Für den Rest der skandinavischen Tour wird Sam Wood an der Gitarre weiterspielen. Er macht Mick und uns alle, wie mir…