Zieht euch exklusiv bei METAL HAMMER das tauffrische Musikvideo von Dust Bolt zu ihrem Song ‘Ghost On My Screen’ rein!

Auf ihrem jüngsten Studioalbum SOUND & FURY wagten es Dust Bolt tatsächlich, ihren traditionellen Thrash-Sound mit neuen klanglichen Ideen zu bereichern. Für stramme Kuttenträger war das ein Unding. Nun schlagen die Bajuwaren mit ihrem brandneuen Track ‘Ghost On My Screen’ das nächste Kapitel ihrer Geschichte auf — und thrashen dabei wieder, dass die Schwarte qualmt. Die Musiker selbst finden: "Es ist das bisher kompromissloseste." Das Video zum Song gibt es unten zu sehen. Laut und unbeugsam Dabei geht das in Landsberg am Lech gegründete Quartett seinen Weg konsequent weiter und vereint Bewährtes mit Fortschritt: "Musikalisch erinnert der Song an den Geist…