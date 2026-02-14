Queen werden nur noch punktuell ihre Verstärker aufdrehen. Das lässt Brian Mays Gattin über eine britische Zeitung ausrichten.

Bei Queen tendieren die Aussichten auf ausgedehnte Tourneen gegen Null. Dies bekräftigte Anita Dobson, ihres Zeichens Ehefrau von Gitarrist Brian May, im Gespräch mit der britischen Zeitung Mirror. Konzertreisen um die ganze Welt brauchen die Fans nicht zu erwarten, stattdessen: "Sie werden Kleinigkeiten machen, aber nicht mehr diese großen Tourneen. Wir werden alle alt." Punktuelle Gastspiele Zuletzt hatte Queen-Schlagzeuger Roger Taylor im Interview beim US-amerikanischen Rolling Stone angegeben, dass Queen derzeit keine Pläne bezüglich einer Abschiedstournee haben. "Ich glaube nicht, dass wir fertig sind. Und ich denke nicht, dass wir eine letzte Abschiedstournee ankündigen werden. Denn sie ist niemals die letzte,…