Helloween kommen 2025/2026 auf Jubiläums-Welttournee. Eine Zusatz-Show in Bochum wurde bekanntgegeben.

Es war der Paukenschlag des Jahres 2021: Mit ihrem 16., Band-betitelten Album HELLOWEEN meldete sich die Hamburger Band-Legende im siebenköpfigen Line-up zurück und verursachte ein globales Metal-Beben: Das Album knackte souverän die Nummer 1 der Charts in mehreren Ländern und wurde von Fans und Fachwelt frenetisch gefeiert. 2022 und 2023 ging der Triumphzug live weiter und ließ bei 60 emotionalen Konzerten in 30 Ländern keine Wünsche offen. Unter anderem als Wacken-Headliner, bei Shows in Los Angeles, New York und den Monsters Of Rock-Festivals in Südamerika sowie dem ersten ausverkauften Gig im legendären Budokan in Tokio flossen bei über 800.000 Fans…