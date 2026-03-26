Das Alter macht vor niemanden Halt – das musste jüngst auch Anthrax-Gitarrist Scott Ian am eigenen Leib erfahren.

Ende Januar fand bekanntlich die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt statt, bei der auch Anthrax an Bord waren. Statt karibischer Wärme sorgte jedoch ein Wintersturm für ungewohnt eisige Temperaturen. Diese waren für Bands und Fans vermutlich ähnlich herausfordernd. Gitarrist Scott Ian kämpft noch immer mit den Folgen der Kälte, wie er gegenüber dem australischen Magazin Heavy berichtet. Bewegungsunfähig Im Hinblick auf die anstehende Australientournee wurde Ian auf seine körperliche Verfassung angesprochen. Der 62-Jährige reagiert überrascht: „Das ist das erste Mal, dass ich diese Frage so beantworten muss. Ich habe mir den Rücken verletzt.“ Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und einer Windgeschwindigkeit…