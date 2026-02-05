Weil ihr Bassist ohne Absprache ein Antifa-Shirt bei einer Show anhatte, haben Stoneman den Musiker rausgeschmissen.

Wer ein Antifa-Shirt trägt, will damit einfach nur kundtun, dass er gegen Faschismus ist. Insofern sollte eigentlich niemand ein Problem mit Leuten haben, die solche Textilien tragen. Eigentlich -- denn die schweizerische Metal-Band Stoneman hat sich jüngst ihres Bassisten entledigt, weil dieser bei einem Konzert in Erfurt (im Vorprogramm von Weimar) ein Leiberl mit dem Aufdruck "Antifaschistische Aktion" anhatte. Im zugehörigen, inzwischen wieder gelöschten Statement in den Sozialen Medien bezeichnet die Gruppe dies als "unfassbar hinterhältige Aktion". Gegen jeglichen Extremismus Es folgten "direkt finale Konsequenzen": "Die Zusammenarbeit mit dem Bassisten ist per sofort beendet!" Weiter heißt es: "Diese Aktion wurde hinter…