Bruce Kulick scheint nach seiner kürzlichen Herzklappenoperation auf einem guten Weg zu sein, wie er selbst in den Sozialen Medien verkündet.

Der einstige Kiss-Gitarrist Bruce Kulick hat sich vor Kurzem einer Operation am Herzen unterziehen müssen. In einem Facebook-Post hieß es: „Die Herzklappenoperation war ein Erfolg! Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und gehe es Schritt für Schritt an.“ Dann berichtete ein Nachrichtenportal, dass es sich bei dem Eingriff um eine Notoperation gehandelt hätte. Also stellte Kulick kurz darauf selbst klar: „Dies war keine Notoperation. Wegen eines angeborenen Defektes an der Aorta ist eine Klappe zu einer Gefahr geworden.“ Erste Fortschritte Nun meldet sich Bruce Kulick mit einem neuerlichen Update. Begleitend zu einem Foto, auf dem der 72-Jährige sichtlich…