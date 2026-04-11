Cradle Of Filth wollen sich in Kürze ins Studio begeben, um an neuer Musik zu arbeiten. Stellt sich nur die Frage: In welcher Besetzung?

2025 war ein turbulentes Jahr für Cradle Of Filth. Nach dem Abgang von Zoë Marie Federoff und Marek „Ashok“ Šmerda im August hatte die Band – allen voran Dani Filth und das Management – mit gewaltigen Image-Problemen zu kämpfen. Eine Sammelklage von sechs ehemaligen Band-Mitgliedern setzte dem Ganzen schließlich die Krone auf. Zu den Klägern gehören neben dem Ehepaar Federoff/Šmerda die ehemalige Keyboarderin und Sängerin Lindsay Schoolcraft, die Ex-Gitarristen Paul Allender und Richard Shaw sowie Sasha Baxter (Sasha Massacre), die in zwei Musikvideos der Band auftrat. Immer neue Spielregeln Federoff und Šmerda verließen die Band während der laufenden Tournee, wurden jedoch…