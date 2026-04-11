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Foamies live in Heilbronn 11.07.2026

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Adresse:
Maschinenfabrik, Heilbronn

Heilbronn

Künstler: Foamies

Ort: Maschinenfabrik, Heilbronn

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Rush: Geddy Lee erklärt, wie es zur Reunion der Band kam
Geddy Lee (l.) und Alex Lifeson von Rush
In wenigen Monaten gehen Rush auf Tournee. Geddy Lee erklärt, wie es zu der Entscheidung kam, nach mehr als zehn Jahren wieder eine Bühne zu betreten.
Im Juni 2026 werden Sänger und Bassist Geddy Lee sowie Gitarrist Alex Lifeson das erste Mal seit elf Jahren wieder unter dem Namen Rush auf Tour gehen. Unterstützt werden sie dabei von Schlagzeugerin Anika Nilles, welche den 2020 verstorbenen Neil Peart ersetzen wird. Wie Ersterer nun in einem Interview mit Planet Rock verriet, probe man bereits seit rund einem Jahr für die Bühnenrückkehr. Und der Neuzugang in der Band scheint ein entscheidender Faktor für die neu entdeckte Energie zu sein. Langsamer Neustart „Begonnen hat alles damit, dass Alex und ich angefangen haben zu jammen. Die Jams waren ziemlich interessant, aber…
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