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Forgotten Sons live in Idstein 06.11.2027

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Künstler: Forgotten Sons

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Anthrax: Neues Album kommt erst im September 2026
Anthrax
Anthrax wollten ihre neue Scheibe eigentlich im Mai auf die Fans loslassen, doch das müssen Scott Ian und Co. etwas verschieben.
Ursprünglich sollte das neue Studioalbum von Anthrax — der erste Longplayer der US-Thrash-Legende seit dem vor zehn Jahren erschienenen FOR ALL KINGS — im Mai 2026 rauskommen. Doch daraus wird nichts, wie Schlagzeuger Charlie Benante im Interview beim Everblack-Podcast ausgeplaudert hat. Aktuell peilt das Quintett eine Veröffentlichung im September an, welche hier in Europa von Nuclear Blast gestemmt wird. Kleine Verzögerung "Die Platte kommt nicht im Mai heraus", stellt Benante, der bekanntlich auch bei Pantera die Felle verdrischt, klar. "Wir veröffentlichen unseren ersten Song und das zugehörige Video im Mai. Das Album erscheint nicht vor September. Wir haben es ein…
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