Die Modern Metal-Band Lavina fährt für Serbien im Mai nach Wien zum inzwischen 70. Eurovision Song Contest.

Es ist immer positiv, wenn es eine Metal-Band schafft, sich für den Eurovision Song Contest zu qualifizieren. Am vergangenen Samstag, den 28. Februar 2026 gelang dies Lavina — die Modern-Metaller gewannen den Vorentscheid in Serbien und dürfen nun ihr Heimatland in Wien vom 12. bis 16. Mai vertreten. Zunächst muss die Gruppe am 12. Mai das erste Halbfinale bestehen, um auch beim Finale am 16. Mai mit von der Partie sein zu können. Daumen drücken für Serbien Beim serbischen Vorentscheid "Pesma Za Evroviziju 26", den die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Radio-Televizija Srbije (RTS) durchgeführt hat, nahmen insgesamt 14 Acts teil. Durch eine…