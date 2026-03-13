Das Piratenabenteuer ‘One Piece’ begeistert seit Jahrzehnten als Manga und Anime und geht als Netflix-Serie in die zweite Staffel. Wir erklären, warum sich ein Blick für Metal-Fans lohnt.

[Update 10.3.2026] Die Realverfilmung von ‘One Piece’ (siehe Originalmeldung unten) ist mit seiner zweiten Staffel zurück - und mehr Metal denn je: Diesmal mischt eine wohlbekannte Metal-Band beim Netflix-Piratenabenteuer mit! The Hu sind bei der zweiten Staffel von ‘One Piece’ (ab 10.03.2026 auf Netflix) mit an Bord! Die mongolischen Folk-Metaller sind zusammen mit Declan De Barra von den australischen Prog-Rockern Clann Zú beim Song ‘Pray To The Sun’ zu hören. Das Stück war bereits als erste Vorab-Single des Soundtracks der zweiten ‘One Piece’-Staffel veröffentlicht worden. https://www.youtube.com/watch?v=Nap2fVKjlpI Geschrieben wurde ‘Pray To The Sun’ mit The Hu von Serien-Komponistin Sonya Belousova und -Komponist…