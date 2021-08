Testament: Wieso gab es noch keine Tour mit Metallica?

Obwohl sich Testament und Metallica bereits seit über drei Jahrzehnten kennen, kam es in der Metal-Geschichte noch zu keiner gemeinsamen Tournee der Thrash-Legenden. Während eines Auftritts in der „The Jasta Show“, die von Hatebreed-Sänger Jamey Jasta moderiert wird, beklagt sich Testament-Frontmann Chuck Billy darüber.

„Wann immer ich gefragt werde: ‚Mit welcher Band würdest du gerne mal spielen?', ist es immer Metallica", sagt er. „Wir sind mit diesen Jungs aufgewachsen, aber nie mit ihnen auf Tour gegangen. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir drei Shows in Deutschland mit ihnen auf einem Festival gespielt. Es war lustig, weil unsere Band reinkam und ihre Band ging, und wir trafen uns alle irgendwie im Gang. Und wir sagten: ‚Hey, was geht?' Es war wie ein Wiedersehen unter alten Freunden. Ich glaube, es war James oder Lars, der sagte: ‚Oh mein Gott. Schaut euch doch mal an. Ihr habt alle noch eure Haare und ihr seid riesig.' (…) Es war toll, sie zu sehen. Und wir spielen im Oktober auf dem Aftershock Festival in Sacramento, falls das stattfindet. Sie werden dort vier Abende spielen und wir werden den ersten Abend mit ihnen bestreiten. Das wird also gut werden."

James Hetfield ist bekennender Testament-Fan

Dass irgendwann allerdings eine offizielle, gemeinsame Tour mit Metallica stattfindet, hofft Billy ausdrücklich. „Es wäre großartig“, sagt er. „Und, wer weiß? Vielleicht eines Tages.“ Als möglichen Grund dafür, dass die Vereinigung auf der Bühne bisher noch nicht zustande kam, sieht er folgenden: „Eric Peterson [Testament-Gitarrist] hat tatsächlich Kirk Hammetts [Metallica-Gitarrist] Ex geheiratet, nachdem sich die beiden getrennt hatten. Ich weiß also nicht, ob das etwas damit zu tun hat, oder ob das ein tiefliegender Grund sein könnte. Das ist das Einzige, was uns einfällt. Also fragen wir uns: ‚Was soll das, Eric? Was hast du uns angetan? Warum bist du mit ihr ausgegangen? Jetzt können wir nicht mehr mit Metallica spielen.‘“