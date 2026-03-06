Mit ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ wird die Band-Geschichte der legendären Heavy Metal-Instanz dokumentiert. Der Film ist schon bald in den Kinos zu sehen.

Iron Maiden gelten unbestritten als eine der bedeutendsten und prägendsten Heavy Metal-Bands der Musikgeschichte. Nun wurde ihre inzwischen mehr als 50 Jahre währende Karriere verfilmt. Die Dokumentation ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ soll im Mai weltweit in den Kinos zu sehen sein. Ein halbes Jahrhundert im Schnelldurchlauf Unter der Regie von Malcolm Venville und produziert von Dominic Freeman schildert der Film den Aufstieg von Iron Maiden, beginnend in den Pubs im Londoner East End bis hin zur weltweit stadionfüllenden Live-Band. Parallel zur Titel-Bekanntgabe wurde das erste offizielle Artwork veröffentlicht. ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ verspricht, „eine der legendärsten Karrieren der Musikgeschichte“ zu…