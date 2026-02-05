Ein Aktienkauf als Provokation? Geschadet hat es Roddy Bottum von Faith No More jedenfalls nicht — im Gegenteil!

Faith No More-Keyboarder Roddy Bottum ist Millionär — dank einer frühen Investition in den IT-Riesen Apple. Darüber plaudert der 62-Jährige zum einem in seiner Biografie ‘The Royal We’ sowie zum anderem im The Hustle: Music & Money-Podcast. So hat der Musiker eigenen Angaben zufolge in den Neunziger Jahren 12.000 US-Dollar in Aktien des Unternehmens angelegt. Seitdem hat sich das Geld ordentlich vermehrt. Hauptsache anecken "Als Jugendliche provozierten wir und stellten Dinge an, die als befremdlich betrachtet wurden beziehungsweise mit denen wir aneckten", erläutert Bottum, wie es zu dem Apple-Investment kam. "Und eine dieser Sachen war eben — glaubt es oder…