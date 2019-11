Im Jahr 2014 hatte Mick Mars die ganze Welt für lau zur möglichen Reunion-Tour von Mötley Crüe eingeladen. Dies sei ein Scherz gewesen.

[Update:] Kürzlich ist bekanntlich ein Video von Mick Mars aufgetaucht, in dem er die Welt zu einer potenziellen Renion-Tour von Mötley Crüe einlädt - und zwar für lau (metal-hammer berichtete, Originalmeldung inklusive Video siehe unten). Nun sah sich der Gitarrist gezwungen, zu dem Video Stellung zu nehmen. Einerseits tut er sein Versprechen von 2014 leichtfertig als Witz ab. Andererseits gesteht er ein, dass es falsch war, was er gesagt hat. "Obgleich ich bezüglich der Gratis-Tickets klarerweise gescherzt habe in dieser Nacht in 'That Metal Show'", versucht sich Mars auf Instagram zu rechtfertigen (Post sieh unten), "war ich auch zutiefst davon überzeugt,…