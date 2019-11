Mötley Crüe: Mick Mars hat jeden zur Tour eingeladen

Das wird Dich auch interessieren





Was wir jetzt vermelden, geht fraglos als klassischer Fall von „Sich selbst ein Ei gelegt“ durch. Viel mehr noch: Eigentlich müsste ab sofort dieses Beispiel im Duden stehen, wenn man diese Redewendung nachschlagt. Denn: Mötley Crüe haben sich bekanntlich wiedervereint. Nachdem sie den Vertrag, der ihnen verbietet, jemals wieder als Mötley Crüe auf Tour gehen, in die Luft gesprengt haben. Gitarrist Mick Mars war sich sogar so sicher, dass seine Band Geschichte ist, dass er in einem Interview 2014 jeden auf der Welt zu einer möglichen Tour eingeladen hat (siehe Video unten).

Damals war Mars in der TV-Sendung „That Metal Show“ zu Gast. Die verschiedenen Talk-Gäste diskutierten dabei über ein mögliches Live-Comeback von Mötley. Moderator Don Jamieson meinte: „Ich werde mir die letzte Tour anschauen. Aber wenn es nicht die letzte Tour ist, werde ich mir auch die nächste anschauen.“ Als die anderen einwarfen, er müsse dann aber doch sein Geld zurückbekommen, weil sie ihren Vertrag brechen würden, betonte Jamieson: „Ich will mein Geld nicht zurück. Und wenn sie noch zehn Mal auf Tour gehen, werde ich mir alle zehn Touren anschauen.“

Versprochen ist versprochen

Damit sah sich Mick Mars ausreichend herausgefordert und ließ sich zu folgender Aussage hinreißen: „Lasst es mich so ausdrücken: Wenn das passiert, werde ich die Welt einladen, für umsonst vorbeizukommen.“ Ein anderer Talk-Gast brachte es noch direkt auf den Punkt: „Kostenlose Mötley Crüe-Tickets!“

too fast for love von mötley crüe jetzt auf amazon ordern!

Die Frage, die nun wie ein Elefant im Raum steht, ist nun die: Wie werden Mick Mars, Nikki Sixx, Vince Neil und Tommy Lee auf dieses Versprechen reagieren? Werden sie es als Witz abtun? Werden sie sagen, das muss doch schon verjährt sein? Oder werden sie zu ihrem Wort stehen und „für umme“ auftreten? Eigentlich müssten sie das, denn wie Bassist Sixx 2014 bezüglich einer potenziellen Reunion sagte, kann es hierbei nicht um Geld gehen:

„Das einzige Schlupfloch ist, wenn alle vier Bandmitglieder zustimmen es zu tun. Dann könnten wir unseren eigenen Vertrag überschreiben. Aber wir wissen, dass das nie passieren wird. Denn es gibt Leute in dieser Band, die sich weigern, das jemals wieder zu tun. […] Es gibt keinen Geldbetrag, der mich das jemals wieder tun ließ, denn ich bin so stolz darauf, wie wir es zu Ende bringen. […] Wenn wir uns einigen würden, hätten wir – aufgrund der Weise, wie wir es angelegt haben – so viel Eier in unseren Gesichtern. Wir haben so viel Stolz, dass es das alleine aufhalten würde.“