Metal ist nicht alles für Mitglieder von Mötley Crüe, Five Finger Death Punch und Papa Roach - Horror macht den Musikern neuerdings auch Spaß.

Halloween steht vor der Tür - was läge da näher, als zwischendurch ein bisschen Horror in die Metal-Welt zu holen. Genau das tun Mitglieder der Bands Five Finger Death Punch, Tommy Lee von Mötley Crüe sowie Jacoby Shaddix von Papa Roach. Allesamt spielen die Musiker in dem kommenden Kinofilm ‘The Retaliators’ mit - Chris Kael, Jason Hook und Zoltán Báthory von 5FDP posteten darüber bereits auf Instagram und Twitter (siehe unten). Eine weitere Sache haben die genannten Metaller überdies gemeinsam: Sie alle werden vom gleichen Management vertreten. Der starke Mann hierbei ist Allen Kovac, der seine Firma Eleven Seven jüngst in…