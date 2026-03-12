Alice Cooper hat mit Sicherheit einige spannende Geschichten auf Lager. Wie gut, dass er dieses Jahr seine Autobiografie veröffentlicht.

Seit über 60 Jahren steht Alice Cooper auf der Bühne und gilt als eine der größten Legenden der Musikwelt. Doch scheint der 78-Jährige nicht müde zu werden. Noch immer tourt er um die Welt – wenn nicht gerade mit seiner aktuellen Band, dann mit seinen Kumpels von den Hollywood Vampires. Immer wieder betont Cooper, dass Ruhestand für ihn ein Fremdwort sei, weshalb es auch nie wirklich ruhig um den Musiker wird. Engel und Teufel Schon lange brennen Fans auf die Biografie vom Altmeister des Schock-Rocks – immerhin hat er eine bewegte Vergangenheit, von der sicher längst nicht alle Details bekannt…