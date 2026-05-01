Vergangenen Sommer wurde das Projekt „UNGEHINDERT DABEI – live.laut.inklusiv“ ins Leben gerufen, das nun erste Früchte trägt.

UNGEHINDERT DABEI – live.laut.inklusiv. So heißt das Projekt, das die VERUGA GmbH (Veranstalter des Rockharz) und den Event-Experten der HKES GmbH vergangenes Jahr gegründet haben. Damit wollen die Verantwortlichen andere Veranstalter bei der Durchführung von barrierearmen Veranstaltungen unterstützen und Live-Events künftig inklusiver machen. Austausch und Engagement Am 30. März 2026 fand die Gründungsveranstaltung statt, bei der aus dem Projekt ein Verein hervorging: UNGEHINDERT DABEI e.V. In den letzten Monaten haben die Verantwortlichen Konzept und Ziele des Projekts weiter ausgearbeitet, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Während des Treffens „wurde schnell deutlich, dass in der Veranstaltungs-Branche Bedarf an Lösungen und Angeboten…