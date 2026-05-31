Ostseeurlaub extrem: Kreator, The Halo Effect, Knorkator, Rage und viele mehr kündigen sich fürs METAL HAMMER PARADISE 2026 an.

Das METAL HAMMER PARADISE kündigt seine ersten Acts für die kommende Ausgabe am 27. und 28. November 2026 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an. Das Festival ist so gut wie ausverkauft. Rest-Tickets mit und ohne Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr unten. Als erster Headliner bestätigt: Kreator. Die deutsche Thrash Metal-Institution steht seit Jahrzehnten für kompromisslose Härte, politische Schärfe und energiegeladene Live-Shows. Darüber hinaus verkünden METAL HAMMER und Veranstalter FKP Scorpio 14 weitere Namen: The Halo Effect bringen melodischen Death Metal mit viel Atmosphäre und skandinavischem Feinschliff auf die Bühne, während Knorkator mit ihrem unverwechselbaren Mix aus brachialem Sound und absurdem Humor…