Hochwertiges Bandmerch, exklusive METAL HAMMER-Designs, CDs, Vinyl und mehr: Jetzt im METAL HAMMER-Shop!

[Update 26.5.2026:] Passend zur aktuellen METAL HAMMER-Titelgeschichte über das neue Album GRAND SERPENT RISING von Dimmu Borgir (übrigens kommt das Heft mit einer exklusiven Vinyl-7"!) findet ihr im METAL HAMMER-Merchandise-Shop jede Menge Shirts, Patches, Cappies sowie natürlich Musik in verschiedenen Editionen auf Vinyl und CD von Dimmu Bogir. -- [Update 16.4.2026:] Passend zur aktuellen METAL HAMMER-Titelgeschichte über IOWA von Slipknot und TOXICITY von System Of A Down, die 2001 die Metal-Welt umkrempelten, findet ihr im METAL HAMMER-Merchandise-Shop jede Menge Shirts, Patches, Socken und Bademäntel (!) sowie natürlich Musik in verschiedenen Editionen auf Vinyl und CD von Slipknot und System Of A…