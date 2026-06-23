Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Glimmer live in Berlin 12.07.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Neue Zukunft, Berlin

Berlin

Künstler: Glimmer

Ort: Neue Zukunft, Berlin

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Berlin

teilen
mailen
teilen
Die Videos der Woche vom 01.05. mit Europe, Six Feet Under u.v.m.
Europe-2026
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Uwe Lulis Project, Nunslaughter sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Black Spikes ‘Revana’ Cage Fight ‘Oxygen’ Defiled ‘Obsession’ Elder ‘Capture/Release’ Endseeker ‘Enemies Of Peace’ Europe ‘One On One’ Magefa ‘Legion’ Master Massive ‘Islands And Bells’ Nunslaughter ‘Rotten Messiah’ Obscura ‘The Sun Eater’ Sagenbringer ‘Walpurgisnacht’ (live) Six Feet Under ‘Mister Blood And Guts’ Uwe Lulis Project ‘The Battle’ Wailin Storms ‘The Arsonist’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Weiterlesen
Zur Startseite